Среда, 26 Октября 2022 20:04

АрмИнфо. Конверс Банк погасил по одному траншу долларовых (AMCOVSB2BER5) и драмовых (AMCOVSB2AER7) облигаций в объеме $5 млн и 1 млрд драмов, осуществив купонных выплат на общую сумму в 100 млн драмов. Об этом отмечается в сообщении Банка.

Эти два транша облигаций были размещены в 2019 году по следующим условиям: годовая доходность по драмовым облигациям составляла 9,50%, по долларовым - 5,25%; срок обращения в обоих случаях был установлен в 36 месяцев; купонные выплаты осуществлялись с периодичностью раз в полгода.

"Корпоративные облигации Конверс Банка являются одним из самых востребованных продуктов банка. С 2017 года Банк выпустил облигаций общим объемом 11 млрд драмов, $55 млн и 5 млн евро, из которых в настоящее время успешно торгуются на Армянской фондовой бирже облигации на 5 млрд драмов и $20 млн. А доход, полученный покупателями по облигациям, составил по состоянию на 18.10.2022г. порядка 1.8 млрд драмов, около $5.1 млн и почти 598 тыс. евро. Мы ценим доверие своих клиентов. Отныне банк будет проводить регулярные эмиссии с целью удовлетворения инвестиционных потребностей клиентов в финансовом инструментарии", - говорится в сообщении Конверс Банка.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июня 2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 15.9 млрд драмов ($39 млн). По объему привлечений от размещения собственных облигаций Конверс Банк удерживает 4-ую позицию.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 апреля 2022 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.