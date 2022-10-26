Среда, 26 Октября 2022 18:15

АрмИнфо. "Должен искренне сказать, что я желаю, чтобы мирный договор ( с Азербайджаном - Ред.) был подписан до конца этого года", - заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы парламентариев в ходе правительственного часа.

<Насколько это реально? Правительство приложит все усилия, чтобы это было реальным>, - подчеркнул он.

В этой связи глава правительства выразил надежду, что до заключения договора, должны быть проведены и работы по делимитации границы. Пашинян напомнил, что в результате встречи в Праге была достигнута договоренность о проведении работ по делимитации на основании границ 1991г.

Он также подчеркнул важность начала диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, который должен быть международно видимым. <Это важный вопрос. Должны быть видимые механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха>, - заключил он.