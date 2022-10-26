Среда, 26 Октября 2022 16:01

АрмИнфо. Этой осенью в Армении стартует сразу несколько образовательных проектов, призванных дать жителям страны больше возможностей для изучения русского языка и знакомства с богатым миром русской культуры.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, авторами инициатив являются российские образовательные учреждения, организующие бесплатные занятия и просветительские мероприятия для всех граждан Армении - как детей, так и взрослых.

Предпосылкой для запуска проектов становится спрос на изучение русского языка разными категориями населения. Школьники и студенты рассматривают его в качестве перспективного иностранного языка, а трудоспособные граждане - возможности участия в совместных армяно-российских проектах, число которых в последнее время растет.

Осваивать русский язык на разных уровнях сложности (от А0+ до С2) предлагает проект "Такая разная Россия: язык, культура, история", запущенный центром "Златоуст". Под его эгидой участникам доступно свыше 20 курсов продолжительностью от двух до пяти недель. Ограничений по возрасту нет. Помимо знакомства с языком, курсы также дают участникам представление о культуре, истории, искусстве и традициях России. Записаться на занятия можно на сайте центра или непосредственно на учебной платформе.

Попрактиковаться в использовании русского языка в разных бытовых ситуациях можно на занятиях в новой онлайн-школе "Учим и учимся жизни", открытой для жителей Армении ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования". Проект призван компенсировать дефицит полноценной языковой среды, с одной стороны, и усилить мотивационную базу для дальнейшего изучения русского языка - с другой. К занятиям приглашаются обучающиеся 10-17 лет, взрослые, а также студенты, для которых русский язык не является родным. На выбор участников доступно 20 просветительских программ. Запись на занятия производится онлайн отдельно для обучающихся и взрослых.

Кроме того, 10 ноября в Ереване будет проходить Литературная гостиная, на которую приглашаются учащиеся городских русских школ. В рамках мероприятия планируется встреча с авторами книг для подростков. В числе приглашенных гостей - лауреат литературной премии "Алиса" за лучшую фантастическую книгу для детей и юношества (книга "Тайны Чароводья") Юлия Иванова и трехкратная обладательница Корнейчуковской премии в номинации "Проза для детей старшего возраста" и премии имени Владислава Петровича Крапивина за повесть "Роман с читателем" Ольга Замятина. Место встречи - площадка Российского центра науки и культуры в Ереване (1-й пер. Прошяна, 20/14), начало в 19.00 по местному времени.

А 15 ноября в 17.00 для преподавателей русскоязычных школ пройдет онлайн мастер- класс по организации уроков литературы. Для того чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо заполнить форму на сайте проекта.

Все мероприятия организованы при поддержке Министерства Просвещения РФ.

Ссылки для записи на курсы:

1. Центр "Златоуст": https://zlat.spb.ru/services/takaya-raznaya-rossiya/ https://rkionline.ru/.

2. ГОУ ДПО "Коми республиканский институт развития образования": https://forms.yandex.ru/cloud/633be306e4d5b24c3e0fca59/ (для взрослых) https://forms.yandex.ru/cloud/633be404be9a5145f6dca1c8/ (для детей).

3. ООО "Сова": https://nonschoolprogram.ru/#form.