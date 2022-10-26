Среда, 26 Октября 2022 15:37

АрмИнфо.26 октября междубародное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ЗАО «Ардшинбанк» долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента на уровне «В+/В» с прогнозом «Стабильный». Банку присвоен рейтинг, на уровне рейтинга Республики Армении, что является наилучшим показателем рейтинга для любой частной организации.

В обосновании, данном агентством S&P Global Ratings, подчеркивается, что ЗАО «Ардшинбанк» - крупнейший банк Армении по размеру активов, общий объем которых по состоянию на 30 июня 2022 г составил 1,14 трлн драмов, с долей рынка 15,7%.

«Стабильный» прогноз по рейтингам Ардшинбанка, отражает мнение компании S&P Global Ratings о том, что Ардшинбанк пополнил резервы капитала полученной прибылью с целью создания буферов, в результате чего в ближайшие 12-18 месяцев банк обеспечит адекватные показатели достаточности капитала.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, которая уже имеет рейтинги, присвоенные одновременно тремя ведущими мировыми рейтинговыми агентствами (Standard & Poor's, Moody's и Fitch).