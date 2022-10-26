Среда, 26 Октября 2022 14:52

АрмИнфо. Между Комитетом науки Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении и Национальным научным фондом Грузии имени Шота Руставели был подписан меморандум "О сотрудничестве в области науки и техники".

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, целью меморандума является формирование и дальнейшее укрепление сотрудничества между армянскими и грузинскими учеными и исследовательскими группами в областях, представляющих взаимный интерес.

Планируется реализация совместных научно-исследовательских программ, программ обмена научными кадрами, особенно молодыми учеными, проведение научных встреч, семинаров, конференций, взаимное использование научных инфраструктур и др.

Стороны также будут сотрудничать в презентации себя на различных международных площадках. В частности, планируется разработать единое предложение по совместному участию в научно-инновационной программе ЕС "Горизонт Европы".

Достигнута договоренность с дирекцией Национального научного фонда Грузии имени Шота Руставели о начале обсуждения сроков реализации мер, предусмотренных меморандумом.

Меморандум был подписан в Тбилиси, где председатель Комитета науки РА Саргис Айоцян по приглашению дирекции принял участие в 4-м заседании неформальной рабочей группы по исследованиям и инновациям Восточного партнерства (ВП). исследований и инноваций Европейской комиссии.