Среда, 26 Октября 2022 14:50

АрмИнфо.<У меня нет информации относительно запрета на въезд в Армению Маргариты Симоньян>, - заявил 26 октября журналистам председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

В то же время, он указал на тот факт, что как сама Маргарита Симоньян и ее супруг, так и другие лица с армянскими фамилиями очень часто демонстрируют пренебрежительное отношение к Республике Армения. <Став агентами других государств и манкуртами, эти лица пренебрежительно относятся и к независимости Армении>, - отметил председатель НС.

Ален Симонян не пожелал углубляться по данной теме, отметив лишь, что в ходе встреч с бывшими руководителями Армении эти лица откровенно и прямо говорили об этом. <Кстати, оппозиционные коллеги стараются защищать этих людей. Возможно, в один прекрасный день я разозлюсь, и расскажу о чем они говорили в частных беседах. Уверен, что это им не понравится, и я просто советую им меньше их защищать>, - заявил спикер.

Напомним, что в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян сделала запись, согласно которой ей и депутату российского парламента запрещен въезд в Армении. "Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже. Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", - написала Симоньян.