Среда, 26 Октября 2022 14:48

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян подтвердил предстоящую встречу лидеров Армении, России и Азербайджана.

В беседе с журналистами он отметил, что встреча состоится по инициативе российской стороны 31 октября в Сочи. <Полагаю, что она состоится>, - сказал спикер.

Говоря об ожиданиях от встречи Пашинян-Путин- Алиев, Ален Симонян указал на значимость роли Российской Федерации. Он выразил надежду на то, что партнеры Армении по ОДКБ, и, в первую очередь Россия, осознали, что у РА больше нет возможности сделать еще один шаг назад. <Мы сделаем все, чтобы защитить интересы Армении и Арцаха", - отметил Симонян.