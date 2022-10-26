Среда, 26 Октября 2022 14:37

АрмИнфо.В Национальной академии науки (НАН) Армении 1-2 ноября пройдет научно-экспертный форум <Примаковские чтения>.

Форум будет проведен в Армении совместно с федеральным агентством <Росссорудничество>, Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, Институтом востоковедения НАН РА при содействии Аналитического центра стратегических исследований и инициатив.

Сессии первого дня форума будут посвящены следующим темам: <Трансформация миропорядка: региональное измерение> , <Экономика: от пандемических до геополитических рисков>, <Кавказ: региональный контекст поиска формулы безопасности и развития в меняющемся мире>.

Второй день будет посвящен теме: <Внерегиональные акторы Кавказского региона: интересы, приоритеты, возможности>.

В списке экспертов, которые примут участие в Форуме в Ереване с российской стороны числятся Федор Войтоловский, Эдуард Соловьев, Елена Кузьмина, Александр Крылов и др., с армянской - научные сотрудники Института востоковедения Национальной академии наук Рубен Сафрастян, Гоар Искандарян, Кристине Мелконян.

Отметим, что научно-экспертный форум <Примаковские чтения> - ежегодная международная встреча экспертов, дипломатов и политиков в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые <Примаковские чтения> состоялись 29 октября 2015 года в день рождения Евгения Примакова - советского и российского политика, дипломата, бывшего директора Службы внешней разведки (1991-1996), министра иностранных дел (1996-1998), председателя правительства РФ.

Инициаторами и организаторами мероприятия выступили Институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, Центр международной торговли и Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Форум занимает заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, привлекает внимание видных политиков, дипломатов, учёных, экспертов и журналистов из разных стран мира