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АрмИнфо.25 октября 2022 года в городе Пусан, Республика Корея состоялся 15-ый Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица Южной Кореи и стран Центральной Азии, в том числе министры иностранных дел Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
В ходе форума министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин подчеркнул, что страны Центральной Азии являются важными партнерами в различных сферах, включая энергетику и инфраструктуру. Он также попросил представителей стран Центральной Азии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.
В своем выступлении, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что «главной задачей сегодня является солидарность стран Центральной Азии и Республики Корея в деле сохранения всеобщего долгосрочного мира и стабильности». В этих условиях, подчеркнул Мередов, возрастает роль политико-дипломатического взаимодействия между нашими странами, налаживания регулярного и открытого обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил большие перспективы для совместной деятельности в реализации проектов в наукоемких отраслях, в том числе, в телекоммуникационной и космической сферах, по опреснению воды.
В ходе Форума дипломаты и эксперты стран-участниц обсудили пути активизации сотрудничества в сферах энергетики, цифровых технологий, экономической безопасности, туризма и здравоохранения.
Участники отметили особую значимость нынешнего Форума в год 30-летия дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, а также 15-летие запуска данного формата сотрудничества.
По итогам встречи были приняты Совместное заявление министров иностранных дел и План работы Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2023 год.
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|В Армении, Арцахе и в Диаспоре продолжают выражать возмущение решением властей Армении объявить Константина Затулина персоной нон-грата
|Скоро в Армении откроется посольство Канады - депутат
|Вслед за Затулиным въезд в Армению закрыли для Маргариты Симоньян
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|Главной целью США на Южном Кавказе является вытеснение России из Армении - российский политолог
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении провел переговоры с великим канцлером Суверенного Мальтийского ордена
|Сейран Оганян: Формула, предложенная Западом, приведет к окончательной потере Арцаха
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|Наблюдатели Минской группы ОБСЕ посетили Гегаркуник
|Армен Григорян провел телефонный разговор со старшим директором СБ США по делам Европы
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|Министр обороны Азербайджана выразил удовлетворение деятельностью подразделения коммандос, участвующих в казни армянских военнопленных
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|Третий квартал 2022 года стал напряженным периодом для армянских СМИ - правозащитник
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|Константин Затулин назвал оскорбительным шагом запрет на въезд в Армению
|"АРАРАТБАНК" и Благотворительный фонд "4090": рука об руку во имя образования защитников Родины
|Власти Армении объявили персоной нон грата самого высокопоставленного главу проармянского лобби России
|В Хмельницкой области Украины открыт хачкар в память невинных жертв украинского и армянского народов
|IAGS призвал Азербайджан вывести своих солдат с территории Армении и уважать право на самоопределение армян Арцаха, гарантированное Уставом ООН
|Чиновники в Армении будут лишены возможности получать дорогие подарки
|Ишхан Сагателян: Азербайджан и Турция всецело впряглись в антидашнакскую пропаганду
|ВС Азербайджана дважды за вечер нарушили режим прекращения огня на восточном участке границы
|Кремль: Готовится саммит РФ-Армения-Азербайджан
|Рабочий визит делегации Tуркменистана в Pеспублику Kорея
|Делегация Туркменистана принимает участие в Форуме ЦА-Республика Корея в Сеуле
|Оппозиционный депутат обвинил премьера Армении в распространении лжи
|Москва обвинила внешние силы в попытках добиться вывода российского миротворческого контингента из Арцаха и дестабилизации Южного Кавказа
|Армения и Польша готовятся к подписанию большой программы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и спорта на 2022-2026гг.
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|СМИ: Третье заседание госкомиссий по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном состоится в ноябре в Брюсселе
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