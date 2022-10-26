Среда, 26 Октября 2022 12:26

АрмИнфо.25 октября 2022 года в городе Пусан, Республика Корея состоялся 15-ый Форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица Южной Кореи и стран Центральной Азии, в том числе министры иностранных дел Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

В ходе форума министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин подчеркнул, что страны Центральной Азии являются важными партнерами в различных сферах, включая энергетику и инфраструктуру. Он также попросил представителей стран Центральной Азии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В своем выступлении, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отметил, что «главной задачей сегодня является солидарность стран Центральной Азии и Республики Корея в деле сохранения всеобщего долгосрочного мира и стабильности». В этих условиях, подчеркнул Мередов, возрастает роль политико-дипломатического взаимодействия между нашими странами, налаживания регулярного и открытого обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана отметил большие перспективы для совместной деятельности в реализации проектов в наукоемких отраслях, в том числе, в телекоммуникационной и космической сферах, по опреснению воды.

В ходе Форума дипломаты и эксперты стран-участниц обсудили пути активизации сотрудничества в сферах энергетики, цифровых технологий, экономической безопасности, туризма и здравоохранения.

Участники отметили особую значимость нынешнего Форума в год 30-летия дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и Республикой Корея, а также 15-летие запуска данного формата сотрудничества.

По итогам встречи были приняты Совместное заявление министров иностранных дел и План работы Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2023 год.