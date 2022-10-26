Среда, 26 Октября 2022 12:16

АрмИнфо.В Армении, Арцахе и в Диаспоре продолжают выражать возмущение решением властей Армении объявить депутата Госдумы РФ Константина Затулина персоной нон-грата и запретить ему въезд в страну.

Так, оппозиционный депутат от фракции “Честь имею” Айк Мамиджанян, касаясь этого решения властей РА, выразил сожаление, что они - власти «так и не научилась проводить грань между собственными персонами и интересами государства.

“Прежде всего отметим тот факт, что г-н Затулин до этого являлся персоной нон-грата в Азербайджане, а теперь уже и в Армении. Подобные проявления бездумной внешней политики становятся причиной того, что впервые за 30 лет Армения получает официальную ноту от МИД РФ, проявляются другие шероховатости в отношениях двух стратегических партнеров.

В свою очередь председатель постоянной комиссии НС Арцаха по внешним связям Ваграм Балаян заявил, что известие о признании Константина Затулина нежелательным лицом в Республике Армения было воспринято в Республике Арцах с глубоким возмущением.

“Несмотря на все запреты и давления, он всегда стоял на стороне армян Арцаха. Запрет на въезд в Республику Армения как армянских, так и иностранных деятелей, ведущих проармянскую деятельность, усложняет и без того непростую ситуацию. Такое поведение недопустимо. Это не тот путь. Будем надеяться, что это решение будет пересмотрено”, - отметил Балаян.

А депутат Национального собрания Арцаха Гегам Степанян отметил, что объявление властями РА “нежелательным лицом” депутата Госдумы РФ, большого друга Арцаха и армянского народа Константина Затулина является серьезным поводом для озабоченности. “Константин Затулин один из редких смелых политических деятелей, кто последовательно защищал интересы Армении, независимо от находящихся у властей политических сил и лидеров, независимо от попыток политического давления со стороны Азербайджана. В связи с этим считаю важным и тот факт, что из-за посещения Арцаха и встречи с властями Арцаха он еще в 2010г оказался в “черном списке” Азербайджана. Надеюсь, что власти РА пересмотрят это свое решение, и призываю своих коллег из РА не создавать правовые препятствия для въезда Константина Федоровича Затулина в Армению и Арцах”, - отметил Степанян.

Союз армян России в этой связи выступил с заявлением, в котором призвал руководство РА пересмотреть решение о запрете въезда Константина Затулина в Армению. В заявлении отмечается, что Правление САР расценивает объявление властями РА Константина Затулина “нежелательной” персоной в Армении как шаг, направленный против армянского народа, в чью историю навсегда золотыми буквами вписано имя Константина Фёдоровича как символа справедливости и защиты интересов Армении и Арцаха, и как автора принятой в 1995 году Госдумой РФ резолюции о признании и осуждении Геноцида армян в Османской Турции.

“По итогам внеочередного заседания Правления САР, состоявшегося 25 октября, было принято специальное заявление, которое вскоре будет опубликовано”, - отмечается в сообщении.

В свою очередь сам Константин Затулин, реагируя на сообщение о запрете ему въезда в Армению, выразил недоумение и назвал странным, что персоной нон грата объявляет не МИД Армении или правоохранительные органы, а парламент. “Само по себе оно (решение) симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких поверьте хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я, в частности”, - сказал он.