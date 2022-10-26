Среда, 26 Октября 2022 12:06

АрмИнфо. Скоро в Армении откроется посольство Канады. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель комиссии по правам человека и общественным вопросам Национального Собрания РА Тагуи Товмасян, которая в составе парламентской делегации Армении находится в Канаде.

Депутат подчеркнула, что в рамках визита состоялась встреча депутатов НС с парламентским секретарем министерства иностранных дел, депутатом Робертом Олифантом.

<Армяно-канадские отношения дружбы вступают в новую фазу, так как скоро в Армении откроется посольство Канады. Я надеюсь, что подготовительный процесс будет завершен быстро. А перед этим, во время нашей встречи, я передала нашему коллеге Роберту Олифанту новую информацию обо всех опасностях, с которыми ежедневно сталкивается мирное население Армении и Арцаха. Азербайджан постоянно предпринимает новые военные агрессии против Армении, оккупирует новые районы суверенной территории РА. Баку нарушает краеугольные положения международного гуманитарного права, не позволяя вывести тела погибших армянских военнослужащих. В Азербайджане пытают даже женщин и стариков. Это преступное поведение Азербайджана должно быть серьезно оценено, пустые осуждения международного сообщества уже бесполезны>, - сказала Товмасян.

Она добавила, что агрессор должен быть наказан компетентными международными кругами, и в этом направлении необходимо осуществить конкретные шаги со стороны всех международных партнеров Армении для защиты жизни и других основных прав мирного армянского населения.

<Касаясь текущих региональных событий, во время встречи с секретарем я подчеркнула необходимость поддержать признание независимости Арцаха, и в то же время предупредила, что нахождение Арцаха в составе Азербайджана приведет к новому геноциду>, - подчеркнула депутат.