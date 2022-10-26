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АрмИнфо.Главному редактору МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению.
"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению.
Мне, кстати, тоже.
Красаучик жи есть, что тут еще скажешь", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Отметим, что 25 октября стало известно, что власти Армении объявили персоной нон грата большого друга армянского народа, российского депутата Константина Затулина. Мотивом для этого решения, по словам армянских властей, стали "попытки Затулина вбить клин в армяно-российские союзнические отношения".
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|Вслед за Затулиным въезд в Армению закрыли для Маргариты Симоньян
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|Тойво Клаар: У ЕС есть свои интересы на Южном Кавказе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Армении провел переговоры с великим канцлером Суверенного Мальтийского ордена
|Сейран Оганян: Формула, предложенная Западом, приведет к окончательной потере Арцаха
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|Наблюдатели Минской группы ОБСЕ посетили Гегаркуник
|Армен Григорян провел телефонный разговор со старшим директором СБ США по делам Европы
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|Третий квартал 2022 года стал напряженным периодом для армянских СМИ - правозащитник
|Экс-министр обороны: До сегодняшнего дня власти Армении не подготовили план реформирования вооруженных сил
|Константин Затулин назвал оскорбительным шагом запрет на въезд в Армению
|"АРАРАТБАНК" и Благотворительный фонд "4090": рука об руку во имя образования защитников Родины
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|Ишхан Сагателян: Азербайджан и Турция всецело впряглись в антидашнакскую пропаганду
|ВС Азербайджана дважды за вечер нарушили режим прекращения огня на восточном участке границы
|Кремль: Готовится саммит РФ-Армения-Азербайджан
|Рабочий визит делегации Tуркменистана в Pеспублику Kорея
|Делегация Туркменистана принимает участие в Форуме ЦА-Республика Корея в Сеуле
|Оппозиционный депутат обвинил премьера Армении в распространении лжи
|Москва обвинила внешние силы в попытках добиться вывода российского миротворческого контингента из Арцаха и дестабилизации Южного Кавказа
|Армения и Польша готовятся к подписанию большой программы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и спорта на 2022-2026гг.
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|СМИ: Третье заседание госкомиссий по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном состоится в ноябре в Брюсселе
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