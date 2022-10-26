Среда, 26 Октября 2022 10:18

АрмИнфо. Турция через подставных лиц уже закупает в Армении отдельные объекты. Об этом в эфире программы <Вечер с Владимиром Соловьевым> заявил российский политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Отвечая на вопрос ведущего о том, сколько понадобится турецких ЧВК, чтобы Армения перестала существовать, политолог отметил, что в этом необходимости нет. <Происходит <аджаризация> Армении. Зачем отправлять какие-то ЧВК, когда все можно сделать куда более цивилизованными методами. Турция уже через подставных лиц, в основном из Грузии, уже закупает отдельные объекты в Армении. Скупить все на корню, как вАджарии, и все:>, - заявил Багдасаров.

Политолог заметил, что со стороны Турции в этом направлении идет серьезная работа. Мало того, это камуфлирует возможности сотрудничества с Ираном. <В окружении Пашиняна (премьер-министр РА- ред.) есть люди, которые указывают на необходимость закупки беспилотных летательных аппаратов у Тегерана, но против этого категорически выступает глава армянского правительства, чтобы не поссориться с Соединенными Штатами Америки>, - сказал Багдасаров.

Он отметил, что США, в том числе, и по вышеуказанной причине, берут на себя роль <миротворца> на Южном Кавказе. Однако главной целью Вашингтона в регионе является вытеснение России из Армении, и соответственно, полная потеря Москвой своих позиций со всеми вытекающими серьезными последствиями>, - отметил политолог.