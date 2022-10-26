Среда, 26 Октября 2022 10:17

АрмИнфо. Находящийся в Ватикане с официальным визитом министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Подчеркнув, что визит проходит в 30-й юбилейный год установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом собеседники с удовлетворением зафиксировали, что двусторонние отношения, основанные на христианских ценностях, исторических и культурных связях, динамично развиваются. В этом контексте Мирзоян подчеркнул весомый вклад Пьетро Паролина в деле развития двусторонних отношений.

Было отмечено, что визиты и встречи на высоком уровне между Арменией и Святым Престолом, носящие постоянный характер, являются ярким свидетельством эффективного диалога.

Собеседники обсудили также возможности для укрепления и расширения сотрудничества на международных площадках, с учетом идентичности подходов сторон к актуальным вопросам международной повестки.

Мирзоян рассказал о позиции армянской стороны относительно вопросов безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В этом ключе он представил вниманию собеседника последствия последней агрессии, совершенной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории РА, подчеркнув императиву вывода азербайджанских вооруженных сил, немедленного возвращения всех армянских военнопленных и неотложного соблюдения режима прекращения огня.

Армянская сторона подчеркнула, что основным препятствием на пути к установлению мира в регионе являются максималистские притязания и устремления Азербайджана решить проблемы путем применения силы или угрозы применения силы.

Были затронуты вопросы защиты армянских духовных и культурно-исторических памятников от искажения идентичности и уничтожения на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В этой связи министр иностранных дел РА подчеркнул, что Азербайджан до сих пор препятствует визиту оценочной миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие территории.

В тот же день он принял участие в литургии "Мира Армении".