Среда, 26 Октября 2022 00:20

АрмИнфо. ЕС активно вовлечен в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном на всех уровнях. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар, касаясь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, одним из ярких свидетельств этого является деятельность председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, который провел четыре встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе.

"У ЕС здесь свои интересы. Это наш соседний регион, поэтому мы явно заинтересованы в мирном и процветающем Южном Кавказе. Для этого важно, чтобы мы были способны урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном", - отметил европейский дипломат.

В этом ключе он констатировал, что одним из признаков активности ЕС является также развертывание наблюдательной миссии вдоль армяно-азербайджанской границы.

Клаар уверен, что наблюдательная миссия укрепит потенциал поддержки ЕС. "Кроме того, физическое присутствие ЕС демонстрирует нашу приверженность миру и стабильности здесь, а также серьезность, с которой ЕС подходит к своей миссии по оказанию помощи Армении и Азербайджану в достижении всеобъемлющего урегулирования", - добавил спецпредставитель ЕС.

При этом он отметил, что рассчитывает на то, что наблюдательная миссия будет лучше информировать Брюссель о ситуации на местах и существующих вызовах, благодаря чему можно более эффективно способствовать мирному процессу.

"Срок миссии составляет два месяца. Средства были предоставлены из бюджета наблюдательной миссии в Грузии. На короткий период мы можем выделить часть средств мониторинговой миссии в Грузии, не ставя под угрозу возможности миссий наблюдателей ЕС и, таким образом, отправляя наблюдателей в Армению", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

Касаясь сообщений о военных преступлениях во время военных действий между Арменией и Азербайджаном, европейский дипломат сказал, что, по его информации, с обеих сторон ведутся расследования по этому поводу. "В случае доказанности Брюссель ожидает от соответствующих органов стран принятия процессуальных мер по наказанию виновных, так как они взяли на себя соответствующие обязательства", - сказал дипломат.

При этом Клаар выразил уверенность, что карабахский конфликт оказывает негативное влияние на все страны Южного Кавказа. "Все три

страны из-за этого конфликта теряют экономические возможности, в том числе и Грузия, поэтому урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, открытие границ, сообщение, восстановление торговли выгодны всем трем республикам Южного Кавказа", - заверил спецпредставитель ЕС.