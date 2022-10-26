Среда, 26 Октября 2022 00:19

АрмИнфо. В Армении станет обязательным требование о проведении мониторинга за мусорными свалками. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 25 октября обсуждает поправки в законе <Об отходах> и в пакете смежных документов.

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, основной целью проведения мониторингов станет определение возможного ущерба

для окружающей среды. По этой причине в Кодексе об административных правонарушениях предусматривается применение штрафных санкций за отказ от проведения мониторинга. Правительство страны определит порядок его проведения спустя 6 месяцев после вступления закона в силу. В свою очередь, компании, эксплуатирующие мусорные свалки, получат возможность в течение 2023 года предусмотреть в своих расходах необходимые объемы финансирования, а также материально-технические средства на проведение исследований. Предусмотрено, что пакет вступит в силу с1 января 2024 года.

Фиданян сообщил также, что полиция Армении начнет штрафовать за сброс мусора в неположенном месте. В частности, представители органов местного самоуправления будут штрафоваться за скопление отходов за пределами мусорных контейнеров или свалок. Сумма штрафа составит от 100 до 200 тысяч драмов. Физические лица и предприятия, допустившие подобное нарушение, тоже будут штрафоваться: первые - от 30 до 50 тысяч драмов, вторые - от 100 до 150 тысяч. В качестве доказательств будут использоваться как факты, зафиксированные полицейскими патрулями, так и данные камер видеонаблюдения.