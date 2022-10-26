Среда, 26 Октября 2022 00:18

АрмИнфо.Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян раскритиковал международные двойные стандарты.

Так, депутат напомнил, что после 44-дневной войны 2020 года, во время нарушения территориальной целостности Армении в мае и ноябре

2021 года, во время агрессии против Арцаха в апреле и августе 2022 года, после совершенного Азербайджаном нападения на Армению в 2022 году никто не говорил о введении санкций в отношении Баку, запретов в отношении тех, кто поставляет ему оружие - некоторые ограничились лишь заявлениями.

"А сейчас, на фоне намерений поставок иранских БПЛА в ту или иную страну, тема санкций против Ирана или их расширения стала вопросом международной повестки дня.

Те страны, которые закрывали глаза или ограничивались лишь заявлениями во время нападений на Арцах и Армению, те, кто закрывали глаза на поставки разными странами вооружения Азербайджану, подталкивая Баку к новой войне, вдруг забеспокоились возможным экспортом иранского оружия", - отметил депутат.

В этой связи Абрамян подчеркнул, что любое правительство Армении должно использовать весь свой потенциал и возможность для импорта оружия и реализации собственных оборонных задач, откуда это возможно и с помощью которого возможно обеспечение безопасности страны.

"На данный момент Армении досталась власть, которая бесконечно уступает/сдается, но эту цепь поражений необходимо прервать и начать восстановление системы безопасности Армении и Арцаха и расширение обороноспособности", - резюмировал он.

Отметим, что днями ранее иранские СМИ сообщали о том, что Иран получил заявки на приобретение беспилотников от 22 стран, в том числе и от Армении.

В СМИ также циркулировала информация о том, что "США не дали добро властям Армении на приобретение вооружения у Ирана", и поэтому Ереван вынужден был заключить оружейный контракт с Индией.