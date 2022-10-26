Среда, 26 Октября 2022 00:18

АрмИнфо.В Госдепе США не стали давать оценку учениям сухопутных войск КСИР близ ирано-азербайджанской границы.

Так, 24 октября в ходе брифинга на просьбу высказать мнение в связи с проведенными Ираном учениями вдоль границы с Азербайджаном, вызвавшие некоторые опасения в Баку, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, в частности сказал:

"У меня нет особого комментария по этому поводу. Конечно, мы хотим видеть, и мы ясно заявили о нашей заинтересованности в стабильном Кавказском регионе. В регионе, в котором мы работаем как с Арменией, так и с Азербайджаном, чтобы снизить напряженность между этими двумя странами и работать над деэскалацией любой более широкой напряженности, которая может возникнуть".

Напомним, что Военные учения сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали 17 октября в районе реки Аракс иранской провинции Восточный Азербайджан и продлились неделю. В Иране заявили, что эти учения не направлены против стран региона, однако несут послание странам, имеющим некоторые амбиции в регионе.