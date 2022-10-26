Среда, 26 Октября 2022 00:16

АрмИнфо.25 октября в Казахстане отмечают День Республики. В связи с национальным праздником премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

<С момента обретения независимости Казахстан с динамично развивающейся экономикой и достойным положением на международной арене добился значительных успехов в становлении государственности>,

- говорится в послании.

Пашинян заметил, что совместные усилия, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе по реализации перспективных проектов, полностью соответствуют интересам Армении и Казахстана.

Обращаясь к президенту Токаеву, премьер-министр РА подчеркнул: <Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, а дружественному народу Казахастана - мира и благосостояния>.