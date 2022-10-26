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 Среда, 26 Октября 2022 00:14

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   воинская часть общины Ачапняк;

11:00-15:00   квартал “Б” в Нубарашене;

11:00-16:00   частные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; частные дома 130-138 (четные) и 125-184 на улице Мурацана, частные дома 1-9 на 14-ой улице Нубарашена, 1-6 на 16-ой улице;  

11:00-17:00    жилые дома 9-192/2, 13/4, 27/1, 121/7, 124/1, 133, 135, 136/3, 138/2, 138/6 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, частные дома 1-148/5 и жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсар, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Л.Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8/А, 9, 99, 224 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 и частные дома 1-41б на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 11, 9/16, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера, здание “Комитет Арцаха”, школа N69, жилые дома 14, 16,18, 20, 22, 22а, 22/2, 22/3, 24а на пр. Баграмяна, 17а, 19, 22 на улице Ехбайрутяна, 23, 24, 32 на улице Манандяна, 11 на улице О.Овсепяна; частные дома на улицах Араратяна, О.Овсепяна, 1-ый, 2-ой переулки на улице Араратяна, частные дома на 3-ем переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-12:00   села Гая, Акнашен, Мецамор;

11:00-15:00 село Аршалуйс;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00   села Неркин Базмаберд, Агарак, Ахдзк; частично села Какавадзор, Отеван, Диан, Агаракаван;

 

в Араратской области:

10:00-12:00   частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Ахбюра Сероба, Салакит, Ханджяна, Чаренца, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат; частично села Айгаван, Авшар, Арарат;

10:00-14:00   частично село Саят-Нова; частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

11:00-13:00 частично село Баграмян;

13:30-16:00 частично село Востан;

14:00-16:00   частично улица Ачаряна в городе Арташат;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00   частично улицы Микояна, Чалабяна, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинери, Камо, Телмана, Момика, Вайк, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица 26 Комисарнери, частично квартал ‘Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частные дома 2б на улице Айгедзори, 6 на улице Амбардзумяна, 67 на улице Прошяна в городе Ехегнадзор; 

 

в Котайкской области:

10։00-16։00   жилые дома 1-11 в 8-ом квартале 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 46 в 10-ом квартале, кварталы “Котеджнери”, “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-15:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

 

в Гегаркуникской области:

09։30-12։00   село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”;

10։00-14։00   села Зовабер, Ддмашен полностью; тепличные хозяйства “Грин Фармер”, “Ананух”, станции компаний ‘Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00  села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

 

в Лорийской области:

10:00-16:00   села Цатер и Ахеги;

11:00-17:00   площадки “Энергетиков” в городе Ванадзор; села Памбак, Караберд, участок “Кехфала”;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   1-ая улица села Тавшут в Ашоцком регионе; села Казанчи, Сизавет, Тавшут, Мец Сепасар, покр Сепасар, газозаправочная станция “Бернецян”.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   абоненты-жильцы жилого дома 59 на улице Абеляна, жилые дома 35, 40, 41 в кв. “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00   1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00  телекомпания “Шохакат”, школа N52, детский сад N9, жилые дома 23а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 34 на улице Манандяна, жилые дома 10, 10/1 на улице О.Овсепяна, жилой дом 12 на пр. Багратуняца, жилые дома 12а,23, 24, 25, 28, 34 на улице Чехова, 24 на улице Ехбайрутян, 28 на улице Манташян, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8/2 на 3-ем переулке ул. Саркавага, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”; частные дома 1-43 на 1-ой улице кв. “Канакер”, 9/3, 20 на 2-ом переулке 2-ой улицы кв. “Канакер”, частный дом 17 на 4-ой улице кв. “Канакер”, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, 1 на 3-ем переулке Саркавага, частые дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-37 на улице Агаси, жилые дома 2/4, 2/13, 2/15, 2/19, 5/1, 5/2, 14 на улице Асратяна;  жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе; жилые дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса, жилой дом 87 и частные дома 21-62 на улице Гоголя; жилые дома 88, 89, 90 на улице Райниса;  

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00   села Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Мецамор, Ашнак, Катхнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак;

 

в Араратской области:

10:00-12:00   частично кварталы 3, “Нор”, мэрия, здание компании “Телеком Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично улицы Чаренца, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Спандаряна, Туманяна в городе Арарат;

10:30-16:00   частично улицы Маркса, Ачаряна, Орбели в городе Арташат;

11:00-13:00    частично село Норашен;

13:00-15:00   частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен;

13:30-16:00    частично село Дехдзут;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00   частично село Гнишик; частично улица Андраника в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области:

10։00-15։00   жилые дома 33, 34 в 3-ем квартале, 9-16 в 5-ом квартале, 1-7 в 7-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00   частично села Котайк и Катхабюр; частично частнеы дома Джврежа и Дзорахбюра;

 

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30   населенный пункт Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։30-15։30  частично село Варсер; ЗАО “Вспомогательное хозяйство хлебобулочных изделий Севана”, насосная станция ОНКО “ Коммунальное обслуживание и благоустройство Севана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Лорийской области:

11:00-14:00 село Шаумян.

 

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