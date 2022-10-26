Среда, 26 Октября 2022 00:13

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и великий канцлер Суверенного Мальтийского ордена Риккардо Патерно Ди Монтекупо на встрече 25 октября вы разили готовность и далее углублять сотрудничество, установившееся между сторонами в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, министр иностранных дел Армении и Великий канцлер обсудили проекты, реализуемы Орденом в Армении сфере гуманитарной помощи и здравоохранения, а также дальнейшее углубление сотрудничества в этих областях. Собеседники также затронули вопросы сохранения культурного наследия и возможности совместных шагов в этом направлении. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной повестки. Мирзоян представил позицию армянской стороны по армяно-азербайджанским отношениям, урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Коснувшись гуманитарной ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии против территориальной целостности Республики Армения, Мирзоян подчеркнул необходимость немедленного ухода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории РА и соблюдения режима прекращения огня. Касаясь военных преступлений, совершенных Вооруженными силами Азербайджана, министр иностранных дел подчеркнул важность адресной реакции международного сообщества. При этом была отмечена важность сохранения армянского историко- культурного и духовного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.