Вторник, 25 Октября 2022 23:48

АрмИнфо.С запретом на въезд в Армению депутату Константину Затулину, Запад открывает информационный фронт борьбы с "пятой колонной России". Подобное мнение выразила президент общественной организации "Во имя армянского будущего" Армине Саакян.

По ее словам, тема, которую раскручивают уже не один месяц по всем работающим на западные гранты СМИ в лице всех прозападных болтающих за гранты экспертов, обеспечивающих продвижение повестки нужной многим, кроме Армении и Арцаха.

"Конечно, Затулин со своей проармянской повесткой гораздо "опаснее" для Армении, чем те "провластные эксперты", которые сотрудничают и раздают направо и налево интервью тем, кто в открытую лоббирует проазербайджанские и протурецкие интересы на Украине и в Грузии, а потом обсуждают с Совбезом или в парламенте внутреннюю обстановку в стране и даже выдвигают какие-то требования - от принятия законов до смены внешнеполитического вектора", - отметила глава НПО.

Однако, по ее словам, ввиду нестабильности информационного фронта нужен координационный центр. "Именно с целью контроля, обеспечения и подготовки ресурсной и кадровой баз, а так же эффективного управления и распространения необходимой повестки и правовых регулировок в медиа сфере, в Армении планируется открыть офис Интерньюза, в рамках большого гранта от USAID (15 млн долларов - ред.), под который уже ищут персонал + выделяется еще один отдельный грант на 2 миллиона долларов (тоже от USAID) на мониторинг эффективности осуществляемых программ СDCS 2025 и готовящихся, сбор и анализ данных по всей стране и разработку рекомендаций для повышения эффективности работ", - отметила Саакян.

По ее словам, цель всего этого - сделать антироссийские настроения мейнстримом и подмять под себя некоторые сферы, например связанных с безопасностью.

"Начиная от травли в сети любого пророссийского деятеля, навешивания ярлыков "агента" до законодательных поправок, с привнесением в армянское инфополе необходимых повесток из Украины, Грузии (в частности от финансируемой западом оппозиции нынешним властям) и пр. Потому что работа сетей в Армении уже давно вышла за ее пределы и окутала регион, создавая устойчивые связи и скоординированную работу на экспертном и медиа уровнях (обслуживающих? например в Армении разворот на Запад) осуществляя контроль повесток от самой маргинальной до государственной, включая прямую работу с каждым слоем населения будь то "развитие бизнеса" и до "благотворительности"", - отметила она.

При этом она считает, что в данном случае, нужно не бояться говорить. "Что делать в данном случае? Наверно то, что многие побоялись сделать в 2018, когда эта же технология "создание мейнстрима" и попыток заткнуть всем рты использовалась во время переворота, если вы видите угрозы для Армении, говорите... просто не бойтесь говорить....", - дала совет Саакян, позиционировав себя человеком, который был в "расстрельном списке бархатной демократии".

Отметим, что сегодня стало известно, что власти Армении объявили персоной нон грата большого друга армянского народа, российского депутата Константина Затулина.