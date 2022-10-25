Вторник, 25 Октября 2022 23:35

АрмИнфо.Наблюдатели Минской группы ОБСЕ во главе с полковником Робертом Ткачуком посетили Гегаркуникскую область.

Как говорится в сообщении областного муниципалитета, представители миссии посетили администрацию Вардениса, после чего направились в населенные пункты Кутакан, Сотк, Верин Шоржа, Айрк и Норабак, которые пострадали от азербайджанской агрессии 13-14 сентября.

Сообщается, что наблюдательская миссия ОБСЕ на месте ознакомилась с последствиями военного нападения Азербайджана и обстановкой в приграничных районах и населенных пунктах области.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию в отношении суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов. Были обстреляны 36 населенных пунктов Армении, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели более 190 жилых домов, были повреждены энергетические инфраструктуры, объекты водоснабжения, газопроводы, мост и автомобильные дороги.