Вторник, 25 Октября 2022 17:35

АрмИнфо.Розничные клиенты ВТБ (Армения) смогут мгновенно получать деньги на счет или карту от российских пользователей ВТБ в драмах по номеру мобильного телефона. Трансграничные переводы в дружественные страны доступны в собственном сервисе, реализованном в ВТБ Онлайн. Армения стала первой страной, где запущен новый функционал.

Отправка перевода осуществляется со счета клиента-физического лица, открытого в ВТБ в российских рублях. Зачисление на карту или счет получателя происходит мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу Банка ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии.

«Доступность трансграничных переводов крайне важна для клиентов ВТБ (Армения), так как исторически в России живет и работает большое число жителей республики, которые привыкли мгновенно переводить своим близким средства на счет. Новый сервис ВТБ – отправка денег по номеру телефона, значительно упростит этот процесс, при этом поступления будут сразу конвертироваться в драмы, что очень удобно», – прокомментировал Андрей Пронин, заместитель генерального директора – председателя Директората ВТБ (Армения).

Для проведения операции российскому пользователю ВТБ Онлайн необходимо зайти в раздел «Платежи», выбрать операцию «В валюте за рубеж и по РФ» и страну, а также перевод «По номеру телефона». Далее выбрать банк-получателя, ввести необходимые данные – номер телефона и сумму, а также подписать согласие с размером комиссии и подтвердить перевод. Денежные средства поступят на счет мгновенно.

Максимальные суммы перевода составляют 50 тысяч рублей в день и 300 тысяч – в месяц. Комиссия составляет 1% от суммы перевода. Услуга доступна в ВТБ Онлайн для устройств Android и в интернет-банке.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах в страны Азии и ближнего зарубежья, в том числе Армению. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.