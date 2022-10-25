Вторник, 25 Октября 2022 16:17

АрмИнфо.Азербайджанская армия интересуется большинством вооружения, которое демонстрируется на выставке "Saha Expo" в Турции. Уже заключены договора. Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал- полковник Закир Гасанов.

При этом он выразил удовлетворение тем обстоятельством, что в последние годы в Турции проводится большая работа в сфере производства вооружения.

Министр обороны также рассказал и о ряде работ, которые проводятся в азербайджанской армии по внедрению "турецкой модели". "Большая часть работ выполнена. Изменена организационно-штатная структура, система, в основном, управление. Это успешно было внедрено, и показало себя в последних боях", - сказал Гасанов, имея ввиду последнюю азербайджанскую агрессию в отношении Армении.

Министр отметил, что азербайджанские коммандос, которые готовятся по "турецкой модели" продемонстрировали свои возможности в боях, произошедших в прошлом месяце. "Они успешно выполнили задачу. Успешно реализуются и другие вопросы", - добавил министр.

Заметим, что как стало известно из видео, именно военнослужащие спецподразделения коммандос участвовали в казни безоружных армянских военнослужащих в ходе последней широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении Армении.