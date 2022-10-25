Вторник, 25 Октября 2022 16:13

АрмИнфо.24-ого октября IDBank через публичную оферту выпустил сразу два транша - драмовые и долларовые купонные облигации с отличительными аббревиатурами AMANLBB2JER2 и AMANLBB2IER4.

Облигации были выпущены по следующим условиям:

Драмовые облигации:

- Общий объем - 500 миллион драмов

- Количество - 50 тыс. штук

- Номинальная стоимость – 10 000 драмов

- Срок обращения облигаций - 27 месяцев (2 года, 3 месяца)

- Годовая процентная ставка – 9.50%

- Облигации будут выплачиваться ежеквартально․

Долларовые:

- Общий объем - 5 миллион долларов

- Количество - 50 тыс. штук

- Номинальная стоимость - 100 долларов США

- Срок обращения облигаций - 27 месяцев

- Годовая процентная ставка – 3.75%

- Облигации будут выплачиваться ежеквартально․

Облигации будут размещены с 24 октября 2022 года по 23 января 2023 года включительно. После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа» и будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

По словам финансового директора IDBank-а Армана Асатряна, облигации могут быть лучшим вложением. «Учитывая необходимость и важность выпуска облигаций в данный период, на этот раз было принято решение о выпуске сразу двух траншей облигаций: драмового и долларового. Облигации являются одним из лучших способов для инвестиции и получения дохода, поскольку владелец облигации получает необлагаемый налогом доход, а также привлеченные средства по номинальным облигациям считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов», - сказал Арман Асатрян.

Приобрести облигации IDBank-а можно заполнив соответствующую заявку и подав в Банк. После приобретения облигаций вся информация будет доступна в приложении Idram&IDBank, в разделе «Банкинг» - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона.

Проспект облигаций зарегистрирован 7 октября 2022 года решением № 1/489 А председателем Центрального банка РА. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.