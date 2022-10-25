Вторник, 25 Октября 2022 14:38

АрмИнфо. В преддверии Международного дня студента, 16 ноября, в концертном зале Арама Хачатряна состоится благотворительный концерт «Симфонический Мансурян», средства от которого пойдут в фонд «4090 Благотворительность».

Концерт будет организован при спонсорской поддержке ОАО "АРАРАТБАНК" и при участии Государственного симфонического оркестра Армении.

Во время концерта прозвучит музыка маэстро Тиграна Мансуряна в исполнении оркестра и в сопровождении эпизодов из кинолент студии «Арменфильм».

Председатель правления АРАРАТБАНКА Мгер Ананян считает, что качество жизни защитников Родины можно существенно улучшить через получение ими новых образовательных навыков, посредством помощи Благотворительному фонду «4090».

Благотворительный концерт «Симфонический Мансурян» - наше завершающее и самое ожидаемое событие этого года, которое является еще одной возможностью поощрения наших соотечественников, участвующих в войне. Это хорошая возможность не только частично покрыть плату за обучение за 2022-2023 учебные годы для наших бенефициаров, но и прикоснуться к высокому творчеству маэстро в исполнении Армянского государственного симфонического оркестра. Мы благодарны, что в Армении есть социально ответственные компании в лице АРАРАТБАНКа, для которых важно образование, а подвиг участника войы бесценен», - сказала исполнительный директор благотворительного фонда «4090» Ирина Пахлеванян.

«В основе каждой осуществляемой нами социальной программы лежит идея, без которой реализовать любую инициативу было бы просто невозможно. Мы рады, что можем привнести свое скромное участие в реализации этой уникальной национальной инициативы. И вообще, мы должны просвещаться и быть образованными сегодня и завтра ради просвещенного и, следовательно, могущественного государства», - сказала Анна Алавердян, советник исполнительного директора АРАРАТБАНКа по связям с общественностью.

Купить билеты можно на сайте www.tomsarkgh.am, а по корпоративным запросам обращаться по адресу [email protected].