Вторник, 25 Октября 2022 11:58

АрмИнфо. В Армении будет упорядочена процедура получения чиновниками и взаимосвязанных с ними лиц подарков. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 25 октября обсуждает проект поправок в законе <О публичной службе> и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Арпине Саркисян, представленные правительством поправки соответствуют предложениям Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO). В рамках пакета предусмотрено заменить дисциплинарную ответственность на административную. Заместитель министра подчеркнула, что получение чиновниками подарков допустимо исключительно в рамках официальных визитов или мероприятий. При этом, если сумма подарка превышает 20 тысяч драм, он будет зарегистрирован в специальном реестре, а если в 60 тысяч драм и более - он может стать собственностью государства или местных органов самоуправления.

Саркисян в этой связи заметила, что стоимость подарка будет определяться на основе разумных рыночных цен. При получении подарка чиновник обязан в течение пяти дней оповестить об этом комиссию по предотвращению коррупции. При отрицательном заключении последней чиновник должен будет вернуть подарок. Точно также чиновник должен поступать с подарками, которые получают взаимосвязанные с ним лица - супруги, дети и родители, дедушки и бабушки.

Ранее, как отметила замминистра, не было порядка регистрации полученных подарков и полномочного органа, в задачу которого входило бы выявление этих фактов. Теперь эти проблемы нашли свое разрешение.