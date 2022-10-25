Вторник, 25 Октября 2022 10:53

АрмИнфо. Азербайджан и Турция всецело впряглись в антидашнакскую пропаганду. Об этом сообщил член Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутат оппозиционной фракции "Армения" НС РА Ишхан Сагателян.

По его словам, послы Турции и Азербайджана, и финансируемые с их стороны карманные эксперты, лоббистские структуры денно и нощно заказывают статьи в зарубежных СМИ, которые дискредитируют АРФД, затем тиражируют их социальных сетях, пытаясь всячески ограничить влияние "Дашнакцутюн" в ряде Западных стран.

"Их беспокойства, в принципе, понятны. Баку и Анкара в действительности прекрасно понимают, что результаты 44-дневной войны осени 2020 года не отражают реальный баланс сил Армении и Азербайджана в регионе. Они также прекрасно понимают, что АРФД и в целом здоровые силы в Армении не смирятся с сегодняшней действительностью, и рано или поздно РА встанет на ноги. Поэтому они так обеспокоены", - написал Сагателян на своей странице в Facebook.

В этом ключе Сагателян напомнил о пословице "проклятие врага - это благословение". "АРФД был и всегда будет в тылу защиты национальных интересов армянского народа. Сколько бы Эрдоган и Алиев не боролись с АРФД, мы не свернем с нашего пути по строительству сильной Армении", - резюмировал дашнакцакан.