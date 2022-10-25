Вторник, 25 Октября 2022 10:38

АрмИнфо.23-25 октября 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находится в Республике Корея с рабочим визитом для участия в

15-ом Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея».

24 октября в Сеуле состоялась встреча Р.Мередова со Спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё.

В начале встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана передал Спикеру Национальной Ассамблеи Республики Корея теплые слова приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи Министр вручил письменное послание Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное Спикеру Национальной Ассамблеи Ким Чжин Пхё.

Выразив глубокую благодарность за ответное послание, Спикер Национальной Ассамблеи особо отметил личный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие и укрепление туркмено-корейских отношений по самому широкому спектру направлений. Он также добавил, что с нетерпением ожидает официального визита Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея в ближайшее время. Было отмечено, что предстоящий визит послужит важным этапом в дальнейшем развитии традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Во второй половине дня состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» с Премьер-министром Республики Корея Хан Док-су.

В ходе встречи Министр иностранных дел Туркменистана передал Премьер-министру Хан Док-су слова приветствия от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Во время беседы с Премьер-министром Республики Корея был отмечен позитивный опыт сотрудничества двух стран на международных площадках, в первую очередь ООН. Также были обсуждены перспективы развития связей между Туркменистаном и Республикой Корея в торгово-экономической и инвестиционной областях. Кроме того, было подчеркнуто, что в ближайшее время планируется официальный визит Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Корея.

Стороны также обсудили конкретные результаты туркмено-корейского партнерства, в том числе и возможности открытия в Ашхабаде Образовательного Центра по изучению корейского языка и культуры Фонда Института Короля Седжонга.

Была проявлена заинтересованность туркменской стороны продолжать сотрудничество по линии образования с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.