Понедельник, 24 Октября 2022 23:09

АрмИнфо.Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан), дашнакцакан Гегам Манукян обвинил премьер-министра РА Никола Пашиняна в распространении лжи.

Так, Манукян, реагируя на сегодняшнее заявление премьер-министра РА в Антикоррупционном комитете по части того, что во время 44-дневной войны с ракет, стоящих на вооружении были "украдены платы ради обогащения", отметил, что на самом деле, со словм того же премьера, инцидент произошел еще в 2019 году.

"Некоторое время назад, из вопросов журналистов я узнал, что с целью опорочить ВС РА армянских офицеров и сбросить с собственных плеч бремя поражения, Никол сделал очередное ложное заявление. В Антикоррупционном комитете он сказал буквально следующее: "Каждый раз, когда они идут решать какую-то проблему, они видят, что инструмента для решения этой проблемы нет, или есть шаблон этого инструмента, но нет внутреннего катализатора. Как мы имели дело со случаями во время войны, когда оказывалось, что, скажем, среди ракет с ужасающими названиями могли быть вывезены платы, содержащие золото. И этим все сказано". И у армянской общественности, из этих заявлений Пашиняна, которые будут растиражированы провластными СМИ, сложится впечатление, что премьер был в безвыходном положении, поскольку армию грабили даже во время войны", - констатировал оппозиционер. По словам Манукяна, сегодня премьер РА делая это заявление намеренно не назвал названия оружия, таким образом, пытаясь создать впечатление, что сообщает что-то новое.

Однако, по словам депутата, якобы украденная ракета, о которой говорил премьер - это система С-300. Манукян отметил, что об этом инциденте премьер-министр Армении говорил еще 28 мая 2021 года в ходе предвыборной кампании в столичном административном округе Аджапняк.

"Однако, как выяснилось, до сих пор нет доказательств этого факта. Я 24 ноября 2021 года направил письменный запрос в Генпрокуратуру Армении с вопросом, возбуждалось ли уголовное дело на основании вышесказанного премьер-министром РА, о том, что с систем С-300 были украдены платы, с которых было продано золото? Есть ли подозреваемый, обвиняемый, осужденный?

Заместитель военного прокурора РА Г. Акопян официально ответил, что такое уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году. Однако он уклонился от ответа на вопрос, есть ли уже конкретные фигуранты этого дела. Наверняка, в случае с таким подозреваемым, подсудимым, осужденным, они бы ответили", - отметил Манукян.

По его словам, такова сегодняшняя ложь: платы были украдены не во время войны, и не могли быть причиной неработающих систем; Пашинян делает вид, что публикует секретную информацию, но он уже говорил об этом до этого, упоминая конкретный вид оружия; даже если, по словам заместителя военного прокурора РА, уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года, то в течение года ракетный комплекс мог быть восстановлен и пригоден к боевой эксплуатации. "Череда лжи Никола бесконечна", - резюмировал Манукян.