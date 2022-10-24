Понедельник, 24 Октября 2022 19:05

АрмИнфо. Армения и Польша готовятся к подписанию большой программы сотрудничества в сфере образования, науки, культуры и спорта на 2022-2026гг. Об этом стало известно по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Армении Павела Чеплака с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном.

В частности, министр сообщил, что проект программы сотрудничества между правительствами Армении и Польши в указанных сферах находится на завершающей стадии. В рамках программы, согласно сообщению пресс-службы МОНКС, предусмотрена возможность реализации стипендиальной программы. В этой связи стороны подчеркнули, что обмен студентами является одним из лучших проявлений межкультурного диалога и сотрудничества в образовательной сфере. Посол Чеплак со своей стороны выразил надежду, что соответствующий договор будет подписан в кратчайшие сроки.

Сообщается, что стороны обсудили возможности установления связи между Научным комитетом РА и Национальным научным центром, действующим при Министерстве науки и высшего образования Польши, обмена опытом между специалистами сферы управления высшим образованием Польши и Армении. Армянская сторона также предложила открыть в Варшавском университете Центр армяноведения, что станет новым стимулом для развития межвузовского сотрудничества.

Помимо этого стороны обсудили возможность проведения мероприятия, приуроченного 100-летию армянского кино в рамках <Дней армянской культуры в Польше>.

Посол высоко оценил предложения армянской стороны, отметив, что будет последовательным в их реализации.

Он также рассказал о планах касаемо проведения выставки в рамках мероприятия, приуроченного Дню независимости Польши, на которой будут представлены итоги 11- летней армяно-польской археологической экспедиции в Мецаморе.

Сообщается, что министр Думанян в ходе беседы коснулся и проблем, связанных с сохранением армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана вследствие 44-дневной Арцахской войны. Он отметил, что армянская сторона ожидает в этом плане поддержки международного сообщества, в том числе и Польши, чтобы Азербайджан воздержался от уничтожения армянского культурного наследия.