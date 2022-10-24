Понедельник, 24 Октября 2022 18:04

АрмИнфо.На фоне войны в Украине не следует забывать о конфликтах в других регионах мира. С этим призывом обратился президент Франции Эммануэль Макрон.

<Война в Украине не должна заставить нас забыть о других конфликтах: в Армении, Сирии, Ираке, на Африканском Роге, Ближнем и Среднем Востоке>, - написал глава французского государства в своем микроблоке в Twitter.