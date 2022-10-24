Понедельник, 24 Октября 2022 18:03

АрмИнфо. Третье заседание государственных комиссий по вопросам делимитации границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном состоится в первую неделю ноября в Брюсселе. Об этом армянской службе радиостанции "Свобода" сообщили в офисе вице-премьера Правительства Армении Мгера Григоряна. Других подробностей в офисе вице-премьера не сообщили.

Отметим, что 24 мая, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Согласно МИД РА, стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая обеспечения безопасности на границе. Были обсуждены также организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Вторая встреча прошла 30 августа в Москве.

Ранее, премьер-министр РА сообщил, что предложил провести следующее заседание 31 октября. По итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи было принято заявление, по которому Ереван и Баку согласились признать территориальную целостность и суверенитет друг друга в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года, что и должно стать основой для работы комиссии по вопросам делимитации и демаркации.