Понедельник, 24 Октября 2022 18:02

АрмИнфо.Представители миссии ОБСЕ по сбору фактов провели встречи в администрации Сюникской области РА.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в ходе встречи делегации ОБСЕ были представлены последствия последней агрессии, совершенной вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения в ночь на 13 сентября. Представители ОБСЕ также посетили приграничный населенный пункт, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по приглашению правительства Республики Армения ОБСЕ направит в страну группу по оценке потребностей, которая будет находиться в стране с 21 по 27 октября.

Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах на основе мандата и опыта ОБСЕ в рамках ее всеобъемлющей концепции безопасности.

Техническая группа, состоящая из международных экспертов и представителей Секретариата ОБСЕ, посетит районы вдоль армяно-азербайджанской границы и проведет консультации на местах с соответствующими национальными и местными заинтересованными сторонами, а также международными партнерами. Добавим также, что визит экспертов ОБСЕ в Армению вызвал истерику в Баку, и удостоился негативной оценки Анкары.