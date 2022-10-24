Понедельник, 24 Октября 2022 17:59

АрмИнфо. За год количество дел, находящихся в производстве следователей Антикоррупционного комитета, увеличилось более чем в три раза. Об этом заявил глава ведомства Сасун Хачатрян 24 октября на мероприятии, посвященном Дню сотрудника Антикоррупционного комитета и первой годовщине создания структуры.

В частности, по словам Хачатряна, с 23 октября 2021 года по сегодняшний день Антикоррупционный комитет расследовал 1042 уголовных дела. Тем временем, в течение предыдущего года в Специальной следственной службе РА (предшественница Комитета- ред.) было рассмотрено 565 уголовных дел. В настоящее время расследуется 366 уголовных производств, в то время как к моменту старта деятельности ведомства рассматривались 114 уголовных дел.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что борьба с коррупцией является одним из важнейших обязательств действующего правительства перед обществом. Так, по его словам, работа в данном направлении уже дает свои плоды - в различных международных отчетах отмечается существенной прогресс РА.

<Теперь с международных площадок вернемся к Республике Армения и спросим себя, удовлетворены ли мы результатами и эффективностью антикоррупционной политики, проводимой в Армении. По большому счету, мы не можем сказать, что недовольны, но, с другой стороны, и не можем сказать, что довольны. Не потому, что не проделана работа и нет результатов, а прежде всего потому, что в плане борьбы с коррупцией ожидания общества, причем они могут быть объективными и преувеличенными, мы не оправдали ожидания общественности, и мы должны принять и признать это>, - сказал он.

Вместе с тем, как заметил Пашинян, вопрос не в отсутствии политической воли, а в необходимости провести институциональные реформы. <Если до сегодняшнего дня мы, ссылались на всевозможные объективные причины, оправдывались, почему борьба с коррупцией в Армении недостаточно глубока и почему в Армении не происходит должного возмещения ущерба, нанесенного коррупцией, то сегодня, несмотря на то, что Антикоррупционный комитет еще не полностью укомплектован, трудности в работе все еще есть, но мы уже сформировали все институциональные основы>, - указал премьер.

Никол Пашинян также коснулся повышения заработной платы следователям, судьям, прокурорам, милиционерам. <На самом деле это делается не для тех людей, которые получают зарплату, а для народа, общества, потому что эти люди должны защищать интересы народа>, - подчеркнул глава армянского правительства.