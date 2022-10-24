Понедельник, 24 Октября 2022 17:45

АрмИнфо. Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил Гегаркуникскую область РА.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, он побывал в населенных пунктах Варденис и Сотк, встретился с командующим 2-ым армейским корпуса ВС РА и понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе.

"Во время своего визита он подчеркнул неизменную поддержку США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в сообщении посольства США в РА.

Отметим, что Гегаркуникская область - одна из уязвимых направлений, которая постоянно подвергается вражеской агрессии. В ходе последнего нападения, вражеские удары были нанесены, в том числе и по населенным пунктам в этой, ставшей приграничной области Армении. В результате агрессии в ночь на 13 сентября четыре мирных жителя погибли, один пропал без вести, еще шесть были ранены. Многие мирные жители были вынуждены покинуть свои дома, дети лишились возможности получать образование.