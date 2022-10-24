Понедельник, 24 Октября 2022 17:44

АрмИнфо.Армянские власти сдали более 50 позиций врагу в ходе азербайджанской широкомасштабной агрессии против суверенной территории Армении в ночь на 13 сентябре. Об этом на встрече с жителями Тавушской области заявил глава парламентской фракции блока "Армения", экс-министр обороны Сейран Оганян.

Последний раскритиковал действия спикера парламента Армении в этих условиях, который раздавал премии по случаю праздника - 21 сентября - Дня независимости РА.

"13 сентября твое государство сдало противнику более 50 позиций. Ты являешься спикером парламента этого государства. И ты двигаешься вперед, сдавая позиции своей страны и параллельно раздавая праздничные премии", - возмутился генерал.

Глава фракции признал, что при прежних властях также были недостатки, но при нынешних властях их стало на порядок больше.

В этой связи он обвинил действующие власти страны в попирании всех национальных интересов, которые формировались на протяжении последних трех десятилетий - Арцаха, армии, суверенитет Армении и градостроительства. По словам депутата, армянское государство до сих пор существует лишь благодаря системе гражданской службы, созданной за последние 27 лет.

"Наша борьба заключается в следующем: нельзя решать проблему, постоянно что-то сдавая. Чем больше сдадите, тем больше турок захочет оказывать давление. Поэтому давайте расправим спину, поднимем дух нашего народа, восстановим армию, это можно сделать за короткие сроки", - подчеркнул Оганян, указав на бардак в вооруженных силах страны.

Он еще раз подчеркнул, что ВС Армении в состоянии были воевать,

проблема была в неспособности управлять этими Вооруженными силами.

Отметим, что группа депутатов блока "Армения" во главе с Сейраном

Оганяном и Гегамом Манукяном посетили Тавушскую область и провели

встречи с гражданами. Они побывали в городах Берд и Иджеван, а также в общинах Арцваберд, Чинари, Айгедзор.

На встречах с жителями и лидерами общин суть беспокойства жителей всех этих приграничных населенных пунктов была одинаковой: вопросы безопасности, нынешнее состояние Армянской армии, будущее Арцаха.