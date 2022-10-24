Понедельник, 24 Октября 2022 17:41

АрмИнфо. Службой национальной безопасности Армении выявлено преступление коррупционного характера в судебной системе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, судья выразила готовность освободить из-под ареста друга своего брата путем вынесения несправедливого судебного акта. Она знала о наличии решения другого судьи применить арест в качестве меры пресечения в отношении данного лица. В целях реализации своих намерений она привлекла к совершению преступления другое должностное лицо из судебной власти. Кроме того, ее помощник и адвокат советами и информацией содействовали совершению предполагаемого тяжкого преступления.

В результате, как подчеркивается в сообщении, судья, злоупотребляя своими полномочиями, нанесла вред государственным интересам, овободив предполагаемого преступника из-под ареста.

Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается, предпринимаются процессуальные действия и оперативно-розыскные

мероприятия с целью выявления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что ранее судье Арусяк Алексанян предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а адвокату Эрику Алексаняну - в содействии этому. Судья и адвокат, а также помощница судьи арестованы.