Понедельник, 24 Октября 2022 17:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 32, 28 на улице Шинарарнери, 9, 11, 13 на улице Абеляна, детский сад N191; абоненты-жильцы улиц Мартикяна, Восканяна, Д.Варужана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 27/7–27/84 на улице Рубинянца, 11/1, 11/2, 11/3 на улице Ахбюра Сероба, 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 78/1 и частные дома 101-1069 на улице Гулакяна, жилые дома 6/2 на улице В.Папазяна, частные дома 5-300 в кв. ‘Канакер ГЭС”, частные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе, частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, частные дома 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, 2 на улице Камо, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, школа N31, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, 36, 38,39, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Айгестана 3, 4-7, 6, 12, частные дома 38-54 на улице Физкультурникнери, 48-62 на улице Чаренца, жилой дом 7 на улице Алека Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Теряна, Горького, Ханджяна в городе Талин;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Сардарапат;

в Араратской области:

10:00-11:00 воинская часть села Шаумян;

11:00-15:00 частично село Далар;

10:00-14:00 частично улицы Абовяна, Ханджяна в городе Арарат;

11:00-12:00 частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

11:00-16:00 частично улицы Айвазовского, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:00-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично села Гетап и Арени;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк, Катнахбюр, Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

09։30-11։30 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”;

10։30-11։00 село Дзорагюх;

10։30–16:30 населенные пункты Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Акори и Качачкут;

11:00-14:00 кварталы “Кенрон 1, 2 “, “Лифт”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, школа N1 на 1-ом переулке Айгестана в городе Спитак;

в Тавушской области:

10:00-15:00 кварталы “Шамахян”, “Андраника”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Казанчи, Сизавет, Тавшут, Мец Сепасар, Покр Сепасар, газозаправочная станция “Бернецян” в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично улицы 5, 6, 7 села Вохчи в Амасийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 воинская часть общины Ачапняк;

11:00-15:00 квартал “Б” в Нубарашене;

11:00-16:00 частные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; частные дома 130-138 (четные) и 125-184 на улице Мурацана, частные дома 1-9 на 14-ой улице Нубарашена, 1-6 на 16-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 9-192/2, 13/4, 27/1, 121/7, 124/1, 133, 135, 136/3, 138/2, 138/6 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, частные дома 1-148/5 и жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсар, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Л.Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8/А, 9, 99, 224 в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 и частные дома 1-41б на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 11, 9/16, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера, здание “Комитет Арцаха”, школа N69, жилые дома 14, 16,18, 20, 22, 22а, 22/2, 22/3, 24а на пр. Баграмяна, 17а, 19, 22 на улице Ехбайрутяна, 23, 24, 32 на улице Манандяна, 11 на улице О.Овсепяна; частные дома на улицах Араратяна, О.Овсепяна, 1-ый, 2-ой переулки на улице Араратяна, частные дома на 3-ем переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Гая, Акнашен, Мецамор;

11:00-15:00 село Аршалуйс;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Неркин Базмаберд, Агарак, Ахдзк; частично села Какавадзор, Отеван, Диан, Агаракаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Ахбюра Сероба, Салакит, Ханджяна, Чаренца, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат; частично села Айгаван, Авшар, Арарат;

10:00-14:00 частично село Саят-Нова; частично кварталы 2, “Каяран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

11:00-13:00 частично село Баграмян;

13:30-16:00 частично село Востан;

14:00-16:00 частично улица Ачаряна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Микояна, Чалабяна, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинери, Камо, Телмана, Момика, Вайк, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица 26 Комисарнери, частично квартал ‘Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частные дома 2б на улице Айгедзори, 6 на улице Амбардзумяна, 67 на улице Прошяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00-16։00 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 46 в 10-ом квартале, кварталы “Котеджнери”, “Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-15:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

09։30-12։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, ‘Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”;

10։00-14։00 села Зовабер, Ддмашен полностью; тепличные хозяйства “Грин Фармер”, “Ананух”, станции компаний ‘Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Цатер и Ахеги;

11:00-17:00 площадки “Энергетиков” в городе Ванадзор; села Памбак, Караберд, участок “Кехфала”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 1-ая улица села Тавшут в Ашоцком регионе; села Казанчи, Сизавет, Тавшут, Мец Сепасар, покр Сепасар, газозаправочная станция “Бернецян”.