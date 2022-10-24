Понедельник, 24 Октября 2022 09:56

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. О начале проработки встречи рассказал дипломатический источник "Ведомостей".

По его словам, работа началась после примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана. Другой источник отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. "Скорее всего, выбор падет на Сочи", - говорит он.

Отметим, что 25 октября президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.