Понедельник, 24 Октября 2022 09:55

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял миссию ОБСЕ по оценке потребностей во главе с представителем Польши, председательствующей в ОБСЕ, полковником Робертом Аркадиушем Ткачиком.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнул, что миссия ОБСЕ в Армении, необходимость которой возникла после агрессии Азербайджана 13-14 сентября в отношении территориальной целостности и суверенитета Республики Армения, полностью соответствует мандату и целям организации.

Решение о командировании миссии ОБСЕ по оценке потребностей в Республику Армения на основании запроса Армении было принято Председательством и Секретариатом ОБСЕ на основании соответствующих решений Совета министров ОБСЕ, принятых с согласия всех стран-участниц Организации.

Глава МИД Армении выразил надежду, что деятельность миссии, наблюдения и итоговый доклад станут источником объективной информации о ситуации, сложившейся после азербайджанской агрессии, для председательства, Секретариата и стран-членов ОБСЕ, а также сыграют роль в предотвращении новых вероятных агрессий и установлении стабильного мира в регионе.

Участвовавший во встрече представитель Генштаба ВС РА представил членам миссии ситуацию в приграничных районах.