Пятница, 21 Октября 2022 18:16

АрмИнфо. Высокопоставленные иранские чиновники неоднократно и четко заявляли, что территориальная целостность и международно признанные границы государств должны уважаться. Об этом 21 октября в беседе с журналистами заявил Генеральный консул Ирана в Капане Мортез Абедин Варамин, касаясь азербайджанского вторжения на суверенную территорию РА.

По его словам, глава МИД Ирана сегодня на церемонии открытия Генконсульства в городе Капан Сюникской области Армении еще раз это подчеркнул.

"И сегодня, в Капане, глава МИД Ирана еще раз подчеркнул, что безопасность Армении - это безопасность Ирана. И мы четко говорим, что не признаем какого-либо изменения границ. Мы хотим видеть мирную и стабильную Армению", - сказал Варамин.

По его словам, посыл Ирана из Капана о мире и дружбе, естественно с учетом интересов двух стран.

"Хочу еще раз сказать капацам - будьте спокойны, я здесь!", - сказал он.

При этом он выразил надежду, что ни одна страна не посмеет действовать вне собственных границ, иначе получит соразмерный ответ иранской стороны. Однако, он не уточнил, о каких мерах идет речь, сказав, лишь, что Иран предпочитает дела словам.

На уточнение, кого имел в виду глава МИД ИРИ когда, говорил, что Тегеран не потерпит иностранного присутствия в регионе, дипломат выразил убеждение, что это нужно спрашивать у самого министра.

"Может быть, глава МИД Ирана имел ввиду иностранные вооруженные единицы, которые возможно смогут иметь присутствие в регионе. Мы всегда подчеркивали, что региональные страны не имеют нужды в иностранных военных силах при обеспечении собственной безопасности как на юге, так и на севере", - сказал он.

На просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о намерении властей Армении закупить вооружение у Ирана, Варамин посоветовал обратиться за комментарием к специалистам сферы. По его словам, скорее всего, представители оборонных ведомств Армении и Ирана находятся в контакте, проводят встречи и обсуждения. При этом он выразил надежду, что у Армении никогда не будет необходимости в приобретении наступательного вооружения. В заключение он отметил, что в Иране надеются, что нигде не будет войны.