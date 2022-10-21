Пятница, 21 Октября 2022 18:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 47 на улице Абеляна;

11:00-15:00 частные дома на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-16:00 частные дома 26, 28 на 6-ой улице Нубарашена, 2-18 на 8-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 1-12 на 12-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 уголовно-исполнительное учреждение "Больница для осужденных'', детский сад N143, музыкальная школа им. А.Тиграняна, военный комиссариат, жилые дома 4, 6, 8, 10 на пр. Багратуняца, жилые дома 3, 7, 9, 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 40/8, 42/6, 42/7, 44/4а, 44/3, 44/4, 44/5, 45/20, 45/21, 47/19, 49/19а, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах 1, 2, 6 в кв. “Ноагавит”, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы кв. “Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы кв. “Норагавит”, частные дома на 6-ом тупике 6-ой улицы кв. “Норагавит”, жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 6/2, 9 на 27-ой улице Арабкира, частные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира, частные дома на 25-ой улице Арабкира, жилые дома 126/4 на улице Рига, жилые дома 9-192/2, 13/4, 27/1 121/7, 124/1, 133, 135, 136/3, 138/2, 138/6 и частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Леонида Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Ленухи, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Нор Амасиа, Налбандян;

в Араратской области:

11:00-16:00 частично улицы Туманяна, Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Гетаовит, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

16:30-17:30 села Джуджеван, Воскепар, Барекаван, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично 3-ая улица села Бавра в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 32, 28 на улице Шинарарнери, 9, 11, 13 на улице Абеляна, детский сад N191; абоненты-жильцы улиц Мартикяна, Восканяна, Д.Варужана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома 27/7–27/84 на улице Рубинянца, 11/1, 11/2, 11/3 на улице Ахбюра Сероба, 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 78/1 и частные дома 101-1069 на улице Гулакяна, жилые дома 6/2 на улице В.Папазяна, частные дома 5-300 в кв. ‘Канакер ГЭС”, частные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе, частные дома 11/11-213 на улице Гапанцяна, частные дома 7/13 на улице Шрджанцик Тоннель, 2 на улице Камо, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, школа N31, жилые дома 53/14, 53/15, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна, 36, 38,39, 39/1, 39/2, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Айгестана 3, 4-7, 6, 12, частные дома 38-54 на улице Физкультурникнери, 48-62 на улице Чаренца, жилой дом 7 на улице Алека Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Теряна, Горького, Ханджяна в городе Талин;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Сардарапат;

в Араратской области:

10:00-11:00 воинская часть села Шаумян;

11:00-15:00 частично село Далар;

10:00-14:00 частично улицы Абовяна, Ханджяна в городе Арарат;

11:00-12:00 частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

11:00-16:00 частично улицы Айвазовского, Касяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:00-14:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично села Гетап и Арени;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк, Катнахбюр, Ариндж; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

09։30-11։30 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”;

10։30-11։00 село Дзорагюх;

10։30–16:30 населенные пункты Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

10:00-16:00 села Акори и Качачкут;

11:00-14:00 кварталы “Кенрон 1, 2 “, “Лифт”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, школа N1 на 1-ом переулке Айгестана в городе Спитак;

в Тавушской области:

10:00-15:00 кварталы “Шамахян”, “Андраника”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Казанчи, Сизавет, Тавшут, Мец Сепасар, Покр Сепасар, газозаправочная станция “Бернецян” в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично улицы 5, 6, 7 села Вохчи в Амасийском регионе.