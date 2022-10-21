Пятница, 21 Октября 2022 16:43

АрмИнфо. 21 октября секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с докладчиком Европарламента по вопросам Армении Андреем Ковачевым. Во встрече также приняли участие председатель комиссии НС по внешним связям Эдуард Агаджанян и глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как передает пресс-служба СБ РА, Армен Григорян приветствовал визит Андрея Ковачева в Армению и выразил уверенность, что взаимное сотрудничество будет способствовать достижению положительного результата.

Секретарь Совета безопасности представил последствия развязанной 13 сентября ВС Азербайджана агрессии против суверенной территории Армении, а также некоторые подробности переговорного процесса. Он также подчеркнул готовность Еревана продолжать демократические реформы, в том числе, и компоненты безопасности.