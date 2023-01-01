|Амир Абдоллахиян: Иран воспринимает безопасность Армении и региона как собственную безопасность
|Секретарь СБ сообщил о готовности Еревана продолжать демократические реформы
|Докладчик Европарламента спикеру: Нападение было со стороны Азербайджана, на территорию Армении вторглись не с Марса
|Затулин: Россия не считает возможным отказаться от обсуждения проблемы самоопределения, прав и свобод армянского населения в Нагорном Карабахе
|Tурция планирует открыть генконсульство в оккупированном Шуши
|Французский регион предоставит Сюнику 300 тыс евро на преодоление последствий азербайджанской агрессии
|Чавушоглу раскритиковал решение ОБСЕ об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
|Депутаты НС Армении рассказали европейским коллегам об угрозах Армении и решимости Еревана любой ценой защитить интересы РА
|В Лиссабоне состоялись армяно-португальские межмидовские консультации
|Партия <Единая Родина> готова поддержать кандидатуру Рубена Варданяна на посту госсекретаря Арцаха
|"Эпоха мира" в действии: Эрдоган посоветовал Алиеву прижать Армению к стене
|28 человек оштрафованы за получение водительских прав за взятки
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Президент Арцаха: Для меня будущее Арцаха без гарантий России сомнительно
|Арман Асланян назначен замглавы Следкома Армении
|Брюссель рассказал об основных функциях мониторинговой миссии ЕС в Армении
|Советник премьера Армении Арташес Туманян отправится в Туркменистан
|Замминистра: В рамках программы повышения сейсмической безопасности школ в текущем году будут сданы в эксплуатацию 8 школ
|Мирзоян: Турция больше заинтересована в открытии коридора через территорию Армении с экстерриториальным статусом, чем Азербайджан
|Арарат Мирзоян: Не может быть и речи об открытии экстерриториального коридора через территорию Армении
|В Доме камерной музыки состоится органный концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву
|Главы МИД Армении и Ирана обозначили свои приоритеты
|Глава МИД ИРИ: в ходе этого визита будет составлен документ о долгосрочном сотрудничестве между Тегераном и Ереваном
|Профессор: Армения обязана создать противовес военной и дипломатической силе турецко-азербайджанского тандема в регионе
|Наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям - МО
|ЕС выделит около 118 миллионов драмов на экстренную помощь людям, пострадавшим в результате сентябрьских боестоклновений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Баку отреагировали на сообщение об отправке миссии ОБСЕ в Армению
|Захарова: На заседании СКБ ОДКБ будет рассмотрен вопрос об оказании помощи Еревану
|Армения и Великобритания обсуждают возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности
|Идентифицированы тела 201 лиц, погибших при отражении агрессии со стороны Азербайджана - министр
|Омбудсмен: В офис Защитника прав человека поступили заявления о 40 гражданах, пропавших без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Видео, переданные спецпредставителем ЕС, подлежат правовой оценке - Омбудсмен Армении
|Рубен Варданян в начале ноября возглавит Кабмин Арцаха
|Самые длительные аплодисменты в концертном зале им. Арама Хачатуряна
|Пашинян готов обсудить продление мониторинговой миссии ЕС на границе с Азербайджаном
|Госдеп: Конечная цель США на Южном Кавказе - мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армения назначила нового таможенного атташе при посольстве РА в РФ
|24 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Джонатан Лакот: Развертывание на армянской границе миссии ОБСЕ внесет дополнительный вклад в уважение территориальной целостности Армении
|Валерии Буайе: Отказ от санкций против Азербайджана потворство этнической чистке армян
|Вражеские силы открыли огонь по армянским позициям из минометов
|Германия хотела бы участвовать в миссии ЕС в Армении: МИД ФРГ
|Посол: Франция готова поддержать углубленное преподавание французского языка в государственных учебных заведениях Армении
|МИД Франции прокомментировало заявление президента Азербайджана
|МО Армении пора вводить жесткие меры в отношении военнослужащих, увлекшихся азартными играми - эксперт
|ОБСЕ направила в Армению группу по оценке потребностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Республиканец: Судьба Армении и Арцаха решается в противостоянии России и НАТО на Украине
|Никол Пашинян назначил заместителей главы Антикоррупционного комитета
|Делегация Миссии ЕС по технической оценке посетила приграничные общины Гегаркуника, пострадавшие от вражеской агрессии
|Жан Ассельборн: Люксембург осуждает действия Азербайджана против Армении
|В МИД Республики Арцах состоялась встреча с Рубеном Варданяном
|Глава МИД Арцаха: Предложение конгрессмена Пэллона сильнейший удар по американской демократической системе ценностей
|На озере Севан появится водная патрульная служба
|СМИ: Армения рассматривает возможность закупки у Индии беспилотников и барражирующих боеприпасов
|В Ереване пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival
|Палата Сенаторов Уругвая осудила вторжение Азербайджана на территорию Армении
|Участие делегации Tуркменистана в конференции высокого уровня по терроризму
|Читать больше
|Амир Абдоллахиян: Иран воспринимает безопасность Армении и региона как собственную безопасность
|Секретарь СБ сообщил о готовности Еревана продолжать демократические реформы
|Докладчик Европарламента спикеру: Нападение было со стороны Азербайджана, на территорию Армении вторглись не с Марса
|Затулин: Россия не считает возможным отказаться от обсуждения проблемы самоопределения, прав и свобод армянского населения в Нагорном Карабахе
|Tурция планирует открыть генконсульство в оккупированном Шуши
|Французский регион предоставит Сюнику 300 тыс евро на преодоление последствий азербайджанской агрессии
|Чавушоглу раскритиковал решение ОБСЕ об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
|Депутаты НС Армении рассказали европейским коллегам об угрозах Армении и решимости Еревана любой ценой защитить интересы РА
|В Лиссабоне состоялись армяно-португальские межмидовские консультации
|Партия <Единая Родина> готова поддержать кандидатуру Рубена Варданяна на посту госсекретаря Арцаха
|"Эпоха мира" в действии: Эрдоган посоветовал Алиеву прижать Армению к стене
|28 человек оштрафованы за получение водительских прав за взятки
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Президент Арцаха: Для меня будущее Арцаха без гарантий России сомнительно
|Арман Асланян назначен замглавы Следкома Армении
|Брюссель рассказал об основных функциях мониторинговой миссии ЕС в Армении
|Советник премьера Армении Арташес Туманян отправится в Туркменистан
|Замминистра: В рамках программы повышения сейсмической безопасности школ в текущем году будут сданы в эксплуатацию 8 школ
|Мирзоян: Турция больше заинтересована в открытии коридора через территорию Армении с экстерриториальным статусом, чем Азербайджан
|Арарат Мирзоян: Не может быть и речи об открытии экстерриториального коридора через территорию Армении
|В Доме камерной музыки состоится органный концерт, посвященный Микаэлу Таривердиеву
|Главы МИД Армении и Ирана обозначили свои приоритеты
|Глава МИД ИРИ: в ходе этого визита будет составлен документ о долгосрочном сотрудничестве между Тегераном и Ереваном
|Профессор: Армения обязана создать противовес военной и дипломатической силе турецко-азербайджанского тандема в регионе
|Наблюдательная миссия ЕС начала работу на армяно-азербайджанской границе
|ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям - МО
|ЕС выделит около 118 миллионов драмов на экстренную помощь людям, пострадавшим в результате сентябрьских боестоклновений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Баку отреагировали на сообщение об отправке миссии ОБСЕ в Армению
|Захарова: На заседании СКБ ОДКБ будет рассмотрен вопрос об оказании помощи Еревану
|Армения и Великобритания обсуждают возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности
|Идентифицированы тела 201 лиц, погибших при отражении агрессии со стороны Азербайджана - министр
|Омбудсмен: В офис Защитника прав человека поступили заявления о 40 гражданах, пропавших без вести в результате агрессии со стороны Азербайджана
|Видео, переданные спецпредставителем ЕС, подлежат правовой оценке - Омбудсмен Армении
|Рубен Варданян в начале ноября возглавит Кабмин Арцаха
|Самые длительные аплодисменты в концертном зале им. Арама Хачатуряна
|Пашинян готов обсудить продление мониторинговой миссии ЕС на границе с Азербайджаном
|Госдеп: Конечная цель США на Южном Кавказе - мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армения назначила нового таможенного атташе при посольстве РА в РФ
|24 октября начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|Джонатан Лакот: Развертывание на армянской границе миссии ОБСЕ внесет дополнительный вклад в уважение территориальной целостности Армении
|Валерии Буайе: Отказ от санкций против Азербайджана потворство этнической чистке армян
|Вражеские силы открыли огонь по армянским позициям из минометов
|Германия хотела бы участвовать в миссии ЕС в Армении: МИД ФРГ
|Посол: Франция готова поддержать углубленное преподавание французского языка в государственных учебных заведениях Армении
|МИД Франции прокомментировало заявление президента Азербайджана
|МО Армении пора вводить жесткие меры в отношении военнослужащих, увлекшихся азартными играми - эксперт
|ОБСЕ направила в Армению группу по оценке потребностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Республиканец: Судьба Армении и Арцаха решается в противостоянии России и НАТО на Украине
|Никол Пашинян назначил заместителей главы Антикоррупционного комитета
|Делегация Миссии ЕС по технической оценке посетила приграничные общины Гегаркуника, пострадавшие от вражеской агрессии
|Жан Ассельборн: Люксембург осуждает действия Азербайджана против Армении
|В МИД Республики Арцах состоялась встреча с Рубеном Варданяном
|Глава МИД Арцаха: Предложение конгрессмена Пэллона сильнейший удар по американской демократической системе ценностей
|На озере Севан появится водная патрульная служба
|СМИ: Армения рассматривает возможность закупки у Индии беспилотников и барражирующих боеприпасов
|В Ереване пройдут Дни российского кино под брендом Russian Film Festival
|Палата Сенаторов Уругвая осудила вторжение Азербайджана на территорию Армении
|Участие делегации Tуркменистана в конференции высокого уровня по терроризму
|Читать больше
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|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
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|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
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|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении