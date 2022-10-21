Пятница, 21 Октября 2022 16:03

АрмИнфо. 21 октября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял докладчика Европарламента по делам Армении Андрея Ковачева.

Согласно сообщению пресс-службы армянского парламента, спикер НС в лице гостя выразил благодарность Европарламенту за принятие соответствующих резолюций и докладов в пользу Армении.

На встрече обсуждались постоянная антиармянская риторика высшего руководства Азербайджана, уничтожение армянского культурно-религиозного наследия, проблема репатриации военнопленных и гражданских лиц.

Касаясь широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, стороны отметили, что была предпринята попытка переместить вопрос урегулирования конфликта со стола переговоров в военное поле. Ковачев отметил, что это не тот случай, когда нужно равно призывать обе стороны к прекращению огня. "Нападение было со стороны Азербайджана, на территорию Армении вторглись, естественно, не с Марса", - добавил он.

"Мы давно и неоднократно предупреждали о новой войне с азербайджанской стороны и ожидаем от наших международных партнеров адресных заявлений с осуждением действий Азербайджана", - отметил в ответ Симонян. Он подчеркнул, что высоко ценит постоянные посреднические усилия Евросоюза, прибытие наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанскую границу.

В завершение встречи стороны также обсудили готовящийся в ближайшее время к публикации доклад Европарламента.