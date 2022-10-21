Пятница, 21 Октября 2022 13:18

АрмИнфо.Глава правящей в Армении фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Арусяк Джулакян продолжили встречи с депутатами Европарламента в Страсбурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы армянского парламента.

Согласно источнику, депутаты НС встретились с председателем подкомиссии по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам СЕ Н.Луазо, членом того же комитета И.Сантош, главой делегации Европарламента в ПА Евронест А.Кубилюсом, вице-президентом Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения Р.Юкневичиене и другими парламентариями. Депутаты НС представили угрозы Армении и решимость армянского народа любой ценой защитить интересы и права РА.

<Армения имеет сильную поддержку в Европарламенте. Дружба, основанная на ценностях, крепка как никогда>, - говорится в сообщении