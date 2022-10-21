Пятница, 21 Октября 2022 12:41

АрмИнфо. Поддержка второй по численности фракции партии <Единая Родина> в парламенте Арцаха кандидата на пост государственного секретаря республики Рубена Варданяна будет зависеть от совмещения представленных им планов развития с видением партии. Об этом говорится в заявлении главы фракции Марселя Петросяна.

В частности, как отмечает Петросян, речь идет о видениях Рубена Варданяна по внешней политике, реализации арцахской субъектности под

эгидой Минской группы ОБСЕ, прямым переговорам между Степанакертом и Баку и защите прав народа Арцаха в международных судах. В сфере безопасности - полная реализация права на самооборону, а в социально-экономической сфере - внедрение модели <умных> деревень, установление ежемесячного пособия в размере 80 000 драмов для детей в возрасте от 0 до 6 лет и 100 000 драмов для матерей-одиночек, как обязательное условие для демографического роста.

Фракция хотела бы также услышать от Варданяна его видения по внутриполитической сфере, в том числе, по конституционным реформам, которые предусматривали бы четкое разделение обязанностей и ответственности между президентом, председателем Национального собрания, председателем Совета безопасности, премьер-министром и конституционными институтами.

<Для достижения всего этого необходимо определить стратегию образования с четко определенными целями, потому что образование является ключевой предпосылкой для долгосрочного устойчивого развития. Что касается нашей парламентской фракции, то она имеет четкую позицию по наблюдению за депутатской деятельностью депутата, избранного в результате пропорциональных выборов, и считает, что депутат должен быть отозван, если он не соответствует ожиданиям народа и не выполняет свои полномочия, установленные законом. Следуя этой логике, фракция предложила закрепить в Конституции норму об отзыве депутата. Что касается жалоб депутатов фракции, то в своих публичных выступлениях лидер партии, Герой Арцаха Самвел Бабаян выразил недовольство работой НС в целом. Как лидер фракции подтверждаю, что мы готовы поддерживать подходы, отражающие повседневные вызовы, стоящие перед нашей страной, и их практические решения>, - отмечается в заявлении Марселя Петросяна.

Напомним, что ранее миллиардер, инвестор, венчурный филантроп и предприниматель Рубен Варданян заявил об отказе от российского паспорта и своем переезде на постоянное местожительство в Арцах. Он сообщал также, что в ноябре возглавит правительство республики. Его кандидатура должна быть одобрена парламентом Арцаха.