Пятница, 21 Октября 2022 11:59

АрмИнфо.Процессы нормализации отношений Азербайджана и Армении, а также Турции и Армении продолжаются, поддерживая друг друга. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс- конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в оккупированном Джракане, касаясь нормализации отношений с Арменией.

Он также посоветовал Алиеву обратиться в Гаагский суд и требовать у Армении компенсации за разрушения в Нагорном Карабахе. "Этот вопрос нужно поднимать в суде Гааги и требовать компенсации. Нужно прижать их к стене по данному вопросу. Мировое сообщество должно хорошо увидеть их лицо. Мы должны показать миру их истинное лицо", - сказал Эрдоган.